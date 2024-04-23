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Гликерия Сидоровна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сидор Фёдорович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
15.02.1888

Муж: Иван Ефимович

Рождение ребёнка
23.08.1889

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1892

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1894

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1897

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1899

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.06.1902

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1904

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1907

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1910

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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