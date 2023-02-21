Синюкова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синюкова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синюков Василий

Березово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.11.1928

Дочь: Костоглод Мария Васильевна

Отец ребёнка: Синюков Василий

Березово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Синюков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синюков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Синюков Василий

Березово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергачёва Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Синюков Василий

Березово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синюков Василий

Смерть
Неизвестно
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