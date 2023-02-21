Синюкова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синюков Василий
Рождение ребёнка
16.11.1928
Дочь: Костоглод Мария Васильевна
Отец ребёнка: Синюков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Синюков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синюков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Синюков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергачёва Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Синюков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синюков Василий
Смерть
Неизвестно