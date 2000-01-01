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(Воробьева) Елена Васильевна
(Воробьева) Елена Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.08.1969
Пол
Женский
Отец
Воробьев Василий Максимович
Мать
Воробьева Зоя
Дети
Не указаны
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ЕУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1969
Отец:
Воробьев Василий Максимович
Мать:
Воробьева Зоя
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