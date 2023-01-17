Глазкова Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1894 ст.
Рождение ребёнка
28.07.1898
Отец ребёнка: Глазков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Глазков Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1905
Отец ребёнка: Глазков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Глазков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Глазков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно