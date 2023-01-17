Глазкова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазкова Александра Ивановна

Глазкова Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Домодедово, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
29.06.1894 ст.

Муж: Глазков Иван Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
28.07.1898

Сын: Глазков Василий Иванович

Отец ребёнка: Глазков Иван Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Глазков Иван Иванович

Отец ребёнка: Глазков Иван Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1905

Сын: Глазков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Глазков Иван Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Глазков Иван Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Глазков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close