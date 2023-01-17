Зейцмане (Эриксон) Ольга
Место рождения
Дата рождения25.07.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1937
Дочь: Бригите Гудрун
Отец ребёнка: Зейцманис Арнольдс Николайс
Рождение ребёнка
02.09.1938
Дочь: Штейнберга Ева
Отец ребёнка: Зейцманис Арнольдс Николайс
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно