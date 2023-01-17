Зейцмане (Эриксон) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зейцмане (Эриксон) Ольга

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

25.07.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
03.07.1937

Дочь: Бригите Гудрун

Отец ребёнка: Зейцманис Арнольдс Николайс

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
02.09.1938

Дочь: Штейнберга Ева

Отец ребёнка: Зейцманис Арнольдс Николайс

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зейцманис Арнольдс Николайс

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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