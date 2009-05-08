Гордеева (Конина) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Конина) Марфа Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1938

Сын: Гордеев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Гордеев Павел Никитович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гордеева Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Гордеев Павел Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Павел Никитович

Смерть
Неизвестно
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