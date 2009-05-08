Гордеева (Конина) Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Конин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1938
Сын: Гордеев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Гордеев Павел Никитович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гордеева Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Гордеев Павел Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно