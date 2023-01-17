Каменев Сергей Сергеевич
Место рожденияг. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Дата рождения16.04.1881
Дата смерти25.08.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1881
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909
Иркутский ВО
Место жительства
С 1924 по 1936
Смерть
25.08.1936