Каменев Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменев Сергей Сергеевич

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Место рождения

г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии

Дата рождения

16.04.1881

Дата смерти

25.08.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1881
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909
Иркутский ВО
Место жительства
С 1924 по 1936
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.08.1936
Москва, город федерального значения Москва
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