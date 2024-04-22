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Яков Якимов

Место рождения

Барыково, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.10.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1844 ст.

Отец: Яким Аким Михайлов

Мать: Екатерина Софронова

Барыково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFL-WBH?i=1428&cc=1921824
Рождение ребёнка
03.11.1868 ст.

Дочь: Матрона Яковлева

Мать ребёнка: Анна Изотова

Горощино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
41. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-S1BN-4?i=502&cc=1921824 солдат Лев Фотиев и кр дочь Васса Якимова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Изотова

Смерть
Неизвестно
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