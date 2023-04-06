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Булатов Артемий Самойлов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Булатов Самуил (Самойло) Никифоров

Мать: Булатова Парасковья Фомина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Булатов Емельян Артемьев

Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Булатов Иван Артемьев

Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Булатов Иван (мл) Артемьев

Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Булатов Иван (3-й) Артемьев

Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Булатов Михаил Артемьев

Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Булатов Тимофей Артемьев

Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Агафья Артемьева

Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Булатов Семен Артемьев

Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Булатов Афанасий Артемьев

Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Ксения Романова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1839
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
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