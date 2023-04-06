Булатов Артемий Самойлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Булатов Иван (мл) Артемьев
Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Булатов Иван (3-й) Артемьев
Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Агафья Артемьева
Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Булатов Афанасий Артемьев
Мать ребёнка: Булатова Ксения Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Ксения Романова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1839