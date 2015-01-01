Букин Александр Моисеевич
Место рожденияМосковская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Дата рождения23.02.1915
Дата смерти25.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1915
Отец: Букин Моисей Иванович
Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Рождение ребёнка
23.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Букина Мария Алексеевна
г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Букина Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букина Мария Алексеевна
Смерть
25.07.1976
Москва
Похороны
1976
Ваганьковское клдб, Москва, уч. 35