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Букин Александр Моисеевич

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Место рождения

Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев

Дата рождения

23.02.1915

Дата смерти

25.07.1976

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1915

Отец: Букин Моисей Иванович

Мать: Букина Татьяна Кирилловна

Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Рождение ребёнка
23.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букина Мария Алексеевна

г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букина Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Мария Алексеевна

Смерть
25.07.1976
Москва
Похороны
1976
Ваганьковское клдб, Москва, уч. 35
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