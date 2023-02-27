Середняя Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1968
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1968
Отец: Середний Степан Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1992
Дочь: Душко Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Душко Константин Анатольевич
Рождение ребёнка
19.06.1997
Сын: Душко Артём Константинович
Отец ребёнка: Душко Константин Анатольевич
Москва, город федерального значения Москва