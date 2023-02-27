Середняя Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середняя Надежда Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1968

Отец: Середний Степан Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1992

Дочь: Душко Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Душко Константин Анатольевич

Рождение ребёнка
19.06.1997

Сын: Душко Артём Константинович

Отец ребёнка: Душко Константин Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
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