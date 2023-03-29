Василиса Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1894 ст.

Сын: Колчерин Куприян Архипович

Отец ребёнка: Колчерин Архип Афанасьевич

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
До 1894

Муж: Колчерин Архип Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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