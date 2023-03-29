Василиса Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1894 ст.
Сын: Колчерин Куприян Архипович
Отец ребёнка: Колчерин Архип Афанасьевич
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
До 1894
Смерть
Неизвестно