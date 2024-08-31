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Ковалевский Иван Евстафьевич

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Место рождения

Краснодарский край

Дата рождения

05.06.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалевская (Киселева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
17.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалевская (Киселева) Мария Николаевна

Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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