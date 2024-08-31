Ковалевский Иван Евстафьевич
Место рожденияКраснодарский край
Дата рождения05.06.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалевская (Киселева) Мария Николаевна
Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно