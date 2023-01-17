Крутиков Леонид Александрович
Место рождения
Дата рождения23.07.1932
Дата смерти01.06.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1932
Рождение ребёнка
03.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крутикова Нина Сергеевна
Магаданская обл., Сусуманский р-н., п. Нексикон
Бракосочетание
05.01.1965
Жена: Крутикова Нина Сергеевна
Фрунзенский отдел ЗАГС г. Москвы
Рождение ребёнка
31.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крутикова Нина Сергеевна
Смерть
01.06.1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Щербинское кладбище