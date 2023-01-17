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Крутиков Леонид Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.07.1932

Дата смерти

01.06.1990

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1932

Отец: Крутиков Александр Павлович

Мать: Рощина Надежда Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крутикова Нина Сергеевна

Магаданская обл., Сусуманский р-н., п. Нексикон
Бракосочетание
05.01.1965

Жена: Крутикова Нина Сергеевна

Фрунзенский отдел ЗАГС г. Москвы
Рождение ребёнка
31.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крутикова Нина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.06.1990
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Щербинское кладбище
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