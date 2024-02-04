Хмелевская (Хмелевская) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская (Хмелевская) Мария Алексеевна

Место рождения

Shchigry, Kursk, Russia

Дата рождения

1903

Дата смерти

21.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
13.02.1930

Сын: Хмелевский Александр Иванович

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Хмелевский Николай Иванович

Отец ребёнка: Хмелевский Иван Григорьевич

Смерть
21.11.1977

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