Хмелевская (Хмелевская) Мария Алексеевна
Место рожденияShchigry, Kursk, Russia
Дата рождения1903
Дата смерти21.11.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1930
Сын: Хмелевский Александр Иванович
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Хмелевский Николай Иванович
Отец ребёнка: Хмелевский Иван Григорьевич
Смерть
21.11.1977