Птицын Лев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Птицын Владимир
Мать: Птицына Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Птицына Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Птицына Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Птицына Галина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Застрелен(-а) на охоте
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область