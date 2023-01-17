Птицын Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птицын Лев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Птицын Владимир

Мать: Птицына Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Птицына Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Птицына Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Птицына Галина

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Застрелен(-а) на охоте
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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