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Гребенникова Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1927

Сын: Гребенюк Михаил Павлович

Отец ребёнка: Гребенников Павел Степанович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
После 1927

Дочь: Гребенникова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Гребенников Павел Степанович

Рождение ребёнка
До 1927

Дочь: Гребенникова Анна Павловна

Отец ребёнка: Гребенников Павел Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Павел Степанович

Смерть
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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