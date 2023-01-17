Гребенникова Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1927
Отец ребёнка: Гребенников Павел Степанович
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
После 1927
Дочь: Гребенникова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Гребенников Павел Степанович
Рождение ребёнка
До 1927
Дочь: Гребенникова Анна Павловна
Отец ребёнка: Гребенников Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область