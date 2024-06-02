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Страхов Федот Антонов

Место рождения

Ржавец, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Страхов Антон Сергеевич

Мать: Страхова Марья

Ржавец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Страхова Параскева Филимонова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Страхов Василий Федотович

Мать ребёнка: Страхова Параскева Филимонова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Страхов Никита Федотович

Мать ребёнка: Страхова Параскева Филимонова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Страхов Евдоким Федотович

Мать ребёнка: Страхова Параскева Филимонова

Ржавец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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