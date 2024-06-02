Страхов Федот Антонов
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Страхов Антон Сергеевич
Мать: Страхова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Страхов Василий Федотович
Мать ребёнка: Страхова Параскева Филимонова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Страхова Параскева Филимонова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Страхов Евдоким Федотович
Мать ребёнка: Страхова Параскева Филимонова
Смерть
Неизвестно