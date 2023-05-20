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Михайлик Тамара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1980

Отец: Багдасаров Владимир

Мать: Багдасарова Лариса Рустамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлик Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
23.12.2013

Дочь: Михайлик Арина Владимировна

Отец ребёнка: Михайлик Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
23.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлик Владимир Григорьевич

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