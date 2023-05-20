Михайлик Тамара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1980
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1980
Отец: Багдасаров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.2013
Дочь: Михайлик Арина Владимировна
Отец ребёнка: Михайлик Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
23.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлик Владимир Григорьевич