Зверева (Мартынова) Нина Ивановна 1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Зверева (Мартынова) Нина Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1921

умерла Неизвестно

Супруги
Зверев Анатолий Петрович18.06.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
25.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
27.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Анатолий Петрович

Смерть
Неизвестно

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