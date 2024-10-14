Зверева (Мартынова) Нина Ивановна
женский, родилась 1921
умерла Неизвестно
Супруги
Зверев Анатолий Петрович18.06.1915 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зверев Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
27.05.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зверев Анатолий Петрович
Смерть
Неизвестно