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Евдокия Фёдорова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.05.1914

Муж: Михаил Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.04.1916

Сын: Александр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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