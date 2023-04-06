Евдокия Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1914
Муж: Михаил Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.04.1916
Сын: Александр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно