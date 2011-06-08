Сгонов Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.2011
Сын: Сгонов Альберт Дмитриевич
Мать ребёнка: Сгонова Виктория
Рождение ребёнка
06.07.2015
Дочь: Сгонова Янина Дмитриевна
Мать ребёнка: Сгонова Виктория
Рождение ребёнка
18.08.2017
Мать ребёнка: Сгонова Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сгонова Виктория