Сгонов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгонов Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.2011

Сын: Сгонов Альберт Дмитриевич

Мать ребёнка: Сгонова Виктория

Рождение ребёнка
06.07.2015

Дочь: Сгонова Янина Дмитриевна

Мать ребёнка: Сгонова Виктория

Рождение ребёнка
18.08.2017

Сын: Сгонов Герман Дмитриевич

Мать ребёнка: Сгонова Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сгонова Виктория

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