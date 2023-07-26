Ярковой Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.12.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ярковой Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ярковая) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Ярковая (Авраменко) Екатерина Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ярковая (Авраменко) Екатерина Митрофановна
Смерть
18.12.1953