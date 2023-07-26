Ярковой Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярковой Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ярковой Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ярковая) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Ярковая (Авраменко) Екатерина Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярковой Антон Михайлович

Мать ребёнка: Ярковая (Авраменко) Екатерина Митрофановна

Смерть
18.12.1953

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