Карпина Евфимия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Карпин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Карпин Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
23.03.1876
Дочь: Филимонова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Карпин Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.06.1877
Дочь: Карпина Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Карпин Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
09.09.1878
Дочь: Карпина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Карпин Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
04.06.1885
Дочь: Костина Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Карпин Василий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно