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Карпина Евфимия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Карпин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Карпин Василий Кондратьевич

Лядинская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
23.03.1876

Дочь: Филимонова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Карпин Василий Кондратьевич

Лядинская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.06.1877

Дочь: Карпина Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Карпин Василий Кондратьевич

Лядинская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
09.09.1878

Дочь: Карпина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Карпин Василий Кондратьевич

Лядинская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
04.06.1885

Дочь: Костина Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Карпин Василий Кондратьевич

Лядинская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпин Василий Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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