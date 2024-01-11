Бурмилова -- Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурмилов Ефим
Рождение ребёнка
04.08.1830
Дочь: Бурмилова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Бурмилов Ефим
Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно