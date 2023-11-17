Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Федоровна

Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1934

Дочь: Карпова Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Карпов Фёдор Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Карпов Фёдор Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Виньямин Фёдорович

Отец ребёнка: Карпов Фёдор Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Карпов Фёдор Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Карпов Фёдор Илларионович

Смерть
1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close