Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1977
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
23.10.1934
Дочь: Карпова Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Карпов Фёдор Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Карпов Фёдор Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Виньямин Фёдорович
Отец ребёнка: Карпов Фёдор Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Фёдор Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Карпов Фёдор Илларионович
Смерть
1977