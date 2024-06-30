Смирнов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1935

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Смирнова) Алевтина

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Смирнова) Алевтина

Смерть
2022

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