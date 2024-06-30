Смирнов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1935
Дата смерти2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Смирнова) Алевтина
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Рождение ребёнка
29.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Смирнова) Алевтина
Смерть
2022