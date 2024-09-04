Алгазина Фёкла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Алгазин Андронник Григорьевич
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Михеевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Алгазин Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Михеевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Алгазин Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Михеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Алгазина) Меланья Григорьевна
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Михеевич
Смерть
Неизвестно