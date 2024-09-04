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Алгазина Фёкла Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Григорий Михеевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872

Сын: Алгазин Андронник Григорьевич

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Михеевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Алгазин Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Михеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Алгазин Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Михеевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Алгазина) Меланья Григорьевна

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Михеевич

Смерть
Неизвестно

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