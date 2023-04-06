Антонов Захарий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Захарий Андреевич

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Место рождения

Богородское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.09.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.09.1879
Спас-Купля, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение
01.09.1879 ст.

Отец: Антонов Андрей Антонович

Мать: Антонова Елена Яковлевна

Богородское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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