Антонов Захарий Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.09.1879
Спас-Купля, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение
01.09.1879 ст.
Отец: Антонов Андрей Антонович
Мать: Антонова Елена Яковлевна
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно