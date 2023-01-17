Кувшинова (Гвоздева) Ольга Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Гвоздева) Ольга Витальевна

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Место рождения

Ашхабад, Туркмения

Дата рождения

21.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1975

Отец: не указан

Мать: Гвоздева Надежда Ивановна

Ашхабад, Туркмения
Рождение ребёнка
15.04.2002

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.07.2012

Сын: Кувшинов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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