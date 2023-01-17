Кувшинова (Гвоздева) Ольга Витальевна
Место рожденияАшхабад, Туркмения
Дата рождения21.11.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1975
Отец: не указан
Ашхабад, Туркмения
Рождение ребёнка
15.04.2002
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.07.2012
Сын: Кувшинов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область