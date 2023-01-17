Клымик Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Клымик Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.2015
Дочь: Клымик Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Клымик Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
30.10.2016
Дочь: Клымик Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Клымик Екатерина Андреевна
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно