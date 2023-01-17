Клымик Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клымик Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Клымик Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.2015

Дочь: Клымик Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Клымик Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
30.10.2016

Дочь: Клымик Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Клымик Екатерина Андреевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клымик Екатерина Андреевна

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