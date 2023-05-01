Никитин Павел Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1983
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1983
Бракосочетание
13.08.2010
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.2019
Дочь: Никитина Ксения Павловловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности