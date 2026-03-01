Долгоруков Юрий Владимирович
мужской, родился 1730, Москва, город федерального значения Москва
умер 29.09.1775, Москва, город федерального значения Москва
ОтецДолгоруков Владимир Владимирович1685 г.р.
МатьДолгорукова (Хитрово) Мария Авраамовна1689 г.р.
Супруги
Долгорукова (Хитрово) Мария СемёновнаОколо 1750 г.р.
Долгорукова (Свищова) Прасковья ВасильевнаПосле 1720 г.р.
Дети
Долгоруков Фёдор ЮрьевичПосле 1750 г.р.
Долгорукова Варвара ЮрьевнаПосле 1766 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1750
Мать ребёнка: Долгорукова (Свищова) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
После 1766
Дочь: Долгорукова Варвара Юрьевна
Мать ребёнка: Долгорукова (Хитрово) Мария Семёновна
Бракосочетание
1768
Бракосочетание
06.09.1775
Смерть
29.09.1775
Москва, город федерального значения Москва