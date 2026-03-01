Долгоруков Юрий Владимирович 1730 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгоруков Юрий Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1730, Москва, город федерального значения Москва

умер 29.09.1775, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Долгоруков Владимир Владимирович1685 г.р.
Мать
Долгорукова (Хитрово) Мария Авраамовна1689 г.р.
Супруги
Долгорукова (Хитрово) Мария СемёновнаОколо 1750 г.р.
Долгорукова (Свищова) Прасковья ВасильевнаПосле 1720 г.р.
Дети
Долгоруков Фёдор ЮрьевичПосле 1750 г.р.
Долгорукова Варвара ЮрьевнаПосле 1766 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Долгоруков Владимир Владимирович

Мать: Долгорукова (Хитрово) Мария Авраамовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
После 1750

Сын: Долгоруков Фёдор Юрьевич

Мать ребёнка: Долгорукова (Свищова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
После 1766

Дочь: Долгорукова Варвара Юрьевна

Мать ребёнка: Долгорукова (Хитрово) Мария Семёновна

Бракосочетание
1768

Жена: Долгорукова (Хитрово) Мария Семёновна

Бракосочетание
06.09.1775

Жена: Долгорукова (Свищова) Прасковья Васильевна

Смерть
29.09.1775
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.