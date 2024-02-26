Анна Никитина (Чна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Федосеев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Петр Никитин (Ович)
Отец ребёнка: Никита Федосеев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Федор Никитин (Ович)
Отец ребёнка: Никита Федосеев (Ич)
Смерть
Неизвестно