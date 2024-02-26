Анна Никитина (Чна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Никитина (Чна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Федосеев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Петр Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Федосеев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Федор Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Федосеев (Ич)

Смерть
Неизвестно

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