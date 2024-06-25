Вилисов Алексей Петрович 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вилисов Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

В_
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вилисова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Вилисов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Вилисова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Вилисов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Вилисова Агафья Михайловна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Вилисова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Вилисова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вилисов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Вилисова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Вилисов Егор/Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Вилисова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Вилисов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Вилисова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Вилисова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Вилисова Агафья Михайловна

Смерть
1920
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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