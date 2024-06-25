Вилисов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Вилисова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Вилисова Агафья Михайловна
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Вилисова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Вилисова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Вилисов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Вилисова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Вилисов Егор/Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Вилисова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Вилисов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Вилисова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Вилисова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Вилисова Агафья Михайловна
Смерть
1920
Семей, городская администрация Семей, Абайская область