Лосева (Котова) Аксинья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1888
Дата смертиОколо 1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1908
Сын: Лосев Пётр Никитович
Отец ребёнка: Лосев Никита Михайлович
Тюрино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1974