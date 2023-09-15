Лосева (Котова) Аксинья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева (Котова) Аксинья Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1888

Дата смерти

Около 1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
21.12.1908

Сын: Лосев Пётр Никитович

Отец ребёнка: Лосев Никита Михайлович

Тюрино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1974

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