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Саморуков Николай Федотов

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Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.05.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1869 ст.

Отец: Саморуков Федот Иванов

Мать: Саморукова Пелагея Климонова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
11.05.1869 ст.
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
02.11.1887 ст.

Жена: Саморукова Анна Семенова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.?.1889 ст.

Дочь: Саморукова Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Саморукова Анна Семенова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.10.1890 ст.

Сын: Саморуков Андрей Николаев

Мать ребёнка: Саморукова Анна Семенова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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