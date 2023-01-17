Саморуков Николай Федотов
Место рождения
Дата рождения10.05.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1869 ст.
Крещение
11.05.1869 ст.
Бракосочетание
02.11.1887 ст.
Жена: Саморукова Анна Семенова
Рождение ребёнка
04.?.1889 ст.
Дочь: Саморукова Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Саморукова Анна Семенова
Рождение ребёнка
15.10.1890 ст.
Сын: Саморуков Андрей Николаев
Мать ребёнка: Саморукова Анна Семенова
Смерть
Неизвестно