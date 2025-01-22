Гавриил Петрович
мужской, родился Около 1793
умер Неизвестно
МатьЗаулкова Прасковья НикитичнаОколо 1754 г.р.
ОтецПетрНеизвестно г.р.
Супруги
ДарьяОколо 1795 г.р.
Дети
Филипп ГаврииловичОколо 1814 г.р.
Иван ГаврииловичОколо 1821 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Петр
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Филипп Гавриилович
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
До 1816
Жена: Дарья
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Иван Гавриилович
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Иван Гавриилович
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Максим Гавриилович
Мать ребёнка: Дарья
Смерть
Неизвестно