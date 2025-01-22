Гавриил Петрович Около 1793 — найти родственников по фамилии на Familio

Гавриил Петрович

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1793

умер Неизвестно

Мать
Заулкова Прасковья НикитичнаОколо 1754 г.р.
Отец
ПетрНеизвестно г.р.
Супруги
ДарьяОколо 1795 г.р.
Дети
Филипп ГаврииловичОколо 1814 г.р.
Иван ГаврииловичОколо 1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Петр

Мать: Заулкова Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Филипп Гавриилович

Мать ребёнка: Дарья

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
До 1816

Жена: Дарья

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Иван Гавриилович

Мать ребёнка: Дарья

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Иван Гавриилович

Мать ребёнка: Дарья

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Максим Гавриилович

Мать ребёнка: Дарья

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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