Суботина Евфросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Суботина) Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Суботина) Евфимия Ефимовна
Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Суботина) Феоктиста Ефимовна
Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Номоконова (Суботина) Анфиса Ефимовна
Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Суботина) Соломония Ефимовна
Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Суботина) Домника Ефимовна
Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович
Смерть
До 1851