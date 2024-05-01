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Суботина Евфросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1851

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Ефим Ларионович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Суботина) Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Суботина) Евфимия Ефимовна

Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Субботин Феодор Ефимович

Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Суботина) Феоктиста Ефимовна

Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Номоконова (Суботина) Анфиса Ефимовна

Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Суботина) Соломония Ефимовна

Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Суботина) Домника Ефимовна

Отец ребёнка: Суботин Ефим Ларионович

Смерть
До 1851

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