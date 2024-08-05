Тушина (--) Феоктиста Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушина (--) Феоктиста Севостьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушин Петр Капитонович

Рождение ребёнка
09.05.1908

Дочь: Тушина Анна Петровна

Отец ребёнка: Тушин Петр Капитонович

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
27 65 33 54
Смерть
Неизвестно

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