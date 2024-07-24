Симонов Кузьма Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Кузьминична
Мать ребёнка: Фекла
Саратовская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Федоровна
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Левина Римма Кузьминична
Мать ребёнка: Симонова Антонина Николаевна
Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
29.06.1929
Сын: Симонов Герб Кузьмич
Мать ребёнка: Симонова Антонина Николаевна
г.Балашов, Саратовская обл., Россия
Смерть
Неизвестно