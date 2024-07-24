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Симонов Кузьма Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Кузьминична

Мать ребёнка: Фекла

Саратовская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Фекла

Саратовская обл., Россия
Бракосочетание
1921

Жена: Симонова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Левина Римма Кузьминична

Мать ребёнка: Симонова Антонина Николаевна

Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
29.06.1929

Сын: Симонов Герб Кузьмич

Мать ребёнка: Симонова Антонина Николаевна

г.Балашов, Саратовская обл., Россия
Смерть
Неизвестно

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