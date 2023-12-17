Фасоля Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фасоля Нина Артёмовна
Кодыма, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фасоля Нина Артёмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фасоля Нина Артёмовна