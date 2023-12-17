Фасоля Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фасоля Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фасоля Нина Артёмовна

Кодыма, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фасоля Нина Артёмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фасоля Нина Артёмовна

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