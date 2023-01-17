Трунин Иван Федоров
Место рождения
Дата рожденияМежду 1780 и 1781
Дата смертиМежду 1851 и 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1781
Отец: Федор
Мать: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Трунин Никита Иванов
Мать ребёнка: Трунина Устинья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Трунина Устинья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Трунина Устинья Осипова
Смерть
Между 1851 и 1856