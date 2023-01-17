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Трунин Иван Федоров

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Место рождения

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

Между 1780 и 1781

Дата смерти

Между 1851 и 1856

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1781

Отец: Федор

Мать: Анна Тимофеевна

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Трунин Никита Иванов

Мать ребёнка: Трунина Устинья Осипова

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Трунина Устинья Осипова

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Трунин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Трунина Устинья Осипова

Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
Смерть
Между 1851 и 1856
Андропшина, Покровская волость, Царскосельский уезд
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