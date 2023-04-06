Курагин Агей Карпов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курагин Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1665
Сын: Курагин Панфил Агеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1667
Сын: Курагин Ермил Агеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Курагин Фетка Агеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курагин Мамон Агеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно