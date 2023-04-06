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Курагин Агей Карпов

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Место рождения

Алешинский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курагин Карп

Мать: не указана

Алешинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1665

Сын: Курагин Панфил Агеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1667

Сын: Курагин Ермил Агеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Курагин Фетка Агеев

Мать ребёнка: не указана

Алешинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курагин Мамон Агеев

Мать ребёнка: не указана

Алешинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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