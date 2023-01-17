Власова Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Матрена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1882

Дочь: Салова Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Власов Фёдор Тихонович

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Власов Фёдор Тихонович

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Власов Фёдор Тихонович

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Власов Фёдор Тихонович

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Фёдор Тихонович

Смерть
Неизвестно
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