Власова Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1882
Дочь: Салова Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Власов Фёдор Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Власов Фёдор Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Власов Фёдор Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Власов Фёдор Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно