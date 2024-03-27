Невретдинова (Невретдинова) Садят Фейзрахмановна
Место рождениякрасный остров
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Невретдинов Осман Самиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Невретдинов Осман Самиуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
колхоз
доярка
Место жительства
Неизвестно
Красный остров Набережная 10
Смерть
Неизвестно