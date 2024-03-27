Невретдинова (Невретдинова) Садят Фейзрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невретдинова (Невретдинова) Садят Фейзрахмановна

Место рождения

красный остров

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

красный остров
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невретдинов Осман Самиуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невретдинов Осман Самиуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невретдинов Осман Самиуллович

Работа или профессия
Неизвестно
колхоз
доярка
Место жительства
Неизвестно
Красный остров Набережная 10
Смерть
Неизвестно
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