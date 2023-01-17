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Креков Никита Анастасьев

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

30.03.1884 ст.

Дата смерти

01.12.1913

Пол

Мужской

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Жена

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1884 ст.

Отец: Креков Анастасий Михайлов

Мать: Евдокия Фёдорова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
01.04.1884 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Челнов крестьянин собственник Павел Стефанов и солдатская жена Параскева Ильина
Бракосочетание
08.11.1910 ст.

Жена: Крекова Пелагея Фалалеева

Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: деревни Новых Челнов крестьяне: Иоанн Васильев Новичков, Мефодий Иоаннов Локтев и Василий Андреев Креков; по невесте: села Ново-Троицкого крестьяне: Андрей Яковлев Лапин, Филипп ... Показать все
Смерть
01.12.1913
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
от чахотки
Похороны
03.12.1913 ст.
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
на местном кладбище
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