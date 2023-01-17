Креков Никита Анастасьев
Место рождения
Дата рождения30.03.1884 ст.
Дата смерти01.12.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1884 ст.
Отец: Креков Анастасий Михайлов
Мать: Евдокия Фёдорова
Крещение
01.04.1884 ст.
Восприемники: деревни Челнов крестьянин собственник Павел Стефанов и солдатская жена Параскева Ильина
Бракосочетание
08.11.1910 ст.
Поручители по жениху: деревни Новых Челнов крестьяне: Иоанн Васильев Новичков, Мефодий Иоаннов Локтев и Василий Андреев Креков; по невесте: села Ново-Троицкого крестьяне: Андрей Яковлев Лапин, Филипп ... Показать все
Смерть
01.12.1913
от чахотки
Похороны
03.12.1913 ст.
на местном кладбище