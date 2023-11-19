Павлова Венера Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Венера Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1977

Отец: не указан

Мать: Семикова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Иван

Рождение ребёнка
20.09.1999

Сын: Сахаров Максим Андреевич

Отец ребёнка: Сахаров Андрей

Рождение ребёнка
19.07.2007

Сын: Павлов Иван Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван

Рождение ребёнка
25.11.2009

Сын: Павлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван

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