Павлова Венера Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1977
Отец: не указан
Мать: Семикова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Иван
Рождение ребёнка
20.09.1999
Отец ребёнка: Сахаров Андрей
Рождение ребёнка
19.07.2007
Сын: Павлов Иван Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван
Рождение ребёнка
25.11.2009
Сын: Павлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван