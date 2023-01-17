Потяркина (Сиротина) Зоя Павловна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Потяркина Анна Апполоновна
Отец ребёнка: Потяркин Апполон Михайлович
Рождение ребёнка
29.12.1957
Сын: Потяркин Сергей Апполонович
Отец ребёнка: Потяркин Апполон Михайлович
Рождение ребёнка
29.12.1957
Дочь: Потяркина Ирина Апполоновна
Отец ребёнка: Потяркин Апполон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно