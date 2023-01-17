Потяркина (Сиротина) Зоя Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Сиротина) Зоя Павловна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Потяркина Анна Апполоновна

Отец ребёнка: Потяркин Апполон Михайлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.12.1957

Сын: Потяркин Сергей Апполонович

Отец ребёнка: Потяркин Апполон Михайлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.12.1957

Дочь: Потяркина Ирина Апполоновна

Отец ребёнка: Потяркин Апполон Михайлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Апполон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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