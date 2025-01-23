(Сидорова) Анна (\"Сидорова Коза\") Георгиевна 1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сидорова) Анна (\"Сидорова Коза\") Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Сидоров Георгий Тимофеевич

Мать: Сидорова (Ермакова) Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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