(Сидорова) Анна (\"Сидорова Коза\") Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан